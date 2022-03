Finder: como exibir os ícones de janelas (proxy icons) de forma permanente no Mac

Há algum tempo, chegamos a mostrar por aqui uma dica bem bacana que podia reverter uma mudança feita pela Apple no design do Finder do macOS Big Sur.

De forma resumida, o truque consistia em fazer com que o design mais antigo (e com que muita gente já estava acostumada há anos) voltasse a ser exibido, trazendo consigo a barra de títulos alinhada ao centro e a volta os ícones das janelas (proxy icons).

A dica de hoje, porém, é voltada para quem deseja que o Mac volte a exibir esses proxy icons, mas ao mesmo tempo curte o design atual das janelas das versões mais atuais do sistema operacional que equipa os Macs.

Na verdade, esses ícones seguem por lá, mas estão escondidos. Caso queira que eles apareçam, é preciso passar o mouse sobre o título na janela.

Embora haja um comando no Terminal que reduz o atraso entre passar o mouse e mostrar o ícone, desde o macOS Monterey 12 a Maçã permite que você mostre sempre eles dentro do Finder. Veja, a seguir, como é fácil!

É superfácil fazer isso: abra as “Preferências do Sistema” e clique em “Acessibilidade”. Na barra lateral, selecione “Exibição” e certifique-se de estar com a aba “Tela” selecionada. Por fim, marque a opção “Mostrar ícones de título na janela”.

Prontinho! A partir de agora, os ícones das janelas do Finder serão sempre exibidos, como nas versões mais antigas do macOS! 👨‍💻

Você prefere usar assim?

