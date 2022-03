Gesto “mágico” transfere fotos entre iPhones e iPads instantaneamente

Compartilhar itens entre seus dispositivos da Apple é uma tarefa relativamente simples — para imagens, por exemplo, basta usar o AirDrop. Entretanto, há algumas situações em que o recurso não proporciona a instantaneidade necessária: às vezes, você só quer realizar um gesto para que a foto no dispositivo original apareça magicamente no outro aparelho. E adivinhem… sim, isso é possível!

O YouTuber Michael Tobin compartilhou a dica no TikTok e no Twitter: usando a mágica do recurso Handoff, você pode usar um gesto de pinça com três dedos para copiar e colar imagens em campos de texto no iPhone e no iPad. Desta forma, você pode pegar instantaneamente uma imagem exibida no seu iPhone, por exemplo, e colá-la na composição de um email que está escrevendo — ou qualquer outro cenário do tipo.

PLEASE tell me I am not the only one who didn’t know about this feature 😅😅😅 pic.twitter.com/iBAYEV3JbG — michael tobin (@initialfocus) March 29, 2022

Não há nada de novo nesse recurso: ele já existe desde 2019, mas a julgar pela reação das pessoas ao vê-lo em funcionamento (sim, incluindo este que vos escreve), parece que muitas simplesmente não tinham conhecimento dessa funcionalidade.

Vale notar que, para que a coisa toda funcione, você precisa ter o recurso Handoff ativado nos dispositivos em questão — você pode encontrar a opção correspondente na área “Geral” dos Ajustes (iPhone/iPad) ou das Preferências do Sistema (Mac). Os aparelhos precisam estar logados no mesmo ID Apple, com o Wi-Fi e o Bluetooth ativados e em relativa proximidade um do outro (até 10 metros de distância, o raio de alcance do Bluetooth).

Com tudo pronto, basta realizar o gesto de pinça para dentro com três dedos na imagem no iPhone ou iPad — o gesto não funciona no Mac, então no computador as opções são usar o velho comando ⌘ command C ou o menu contextual. No segundo dispositivo, basta realizar o gesto contrário (pinça para fora) num campo de texto que aceite imagens. Pronto!

E aí, você já conhecia essa dica? Deixe seus comentários logo abaixo!

via 9to5Mac