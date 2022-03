Google trabalha em detector nativo de AirTags para o Android

No fim do ano passado, a Apple lançou um aplicativo para Android que permite identificar e localizar AirTags. Fato é que os rastreadores da Maçã não são os únicos que existem no mercado — e o sistema do Google não possui uma função nativa para reconhecer esses dispositivos.

Nesse sentido, com o aumento da popularidade e dos problemas envolvendo esses gadgets —, o Google está planejando integrar um recurso de detecção de rastreadores Bluetooth no Android.

Como investigado pelo 9to5Google, a equipe do Android começou a trabalhar em um aplicativo cujo código interno inclui referências a rastreadores da Tile e “ATag” (provavelmente os AirTags), o qual disponibilizará informações sobre esses dispositivos.

De acordo com a matéria, o recurso está na fase inicial de desenvolvimento e provavelmente levará algum tempo até que o Google o disponibilize para todos, se é que a empresa pretende de fato fazer isso.

De qualquer forma, ter a opção de detectar rastreadores e alertar usuários sobre possíveis dispositivos os seguindo certamente seria algo bastante conveniente.