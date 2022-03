iPhone pra Sempre: programa do Itaú atinge 100 mil vendas

Criado em 2020, o programa iPhone pra Sempre, do Itaú, acaba de atingir a marca de 100 mil smartphones vendidos, segundo informou o Mobile Time.

A iniciativa consiste num plano em que se adquire um aparelho com um cartão de crédito do referido banco, parcelando em até 21 vezes. Ao completar um ano, é possível devolver o iPhone em questão e pegar um novo, renovando as parcelas, ou ficar com o aparelho “antigo” quitando o valor ao fazer um pagamento mais alto.

Segundo relatório financeiro da consultoria Allied, foi observado um incremento nas vendas no quatro trimestre de 2021 com a chegada do iPhone 13 — se comparado ao mesmo período de 2020, quando o iPhone 12 era o aparelho mais atual.

Outrossim, é válido observar como o iPhone pra Sempre interage com o resto da cadeia de produção. Nota-se que o maior estímulo, até pelo nome do programa, é a recorrência, sempre renovando o iPhone e as parcelas do plano.

Ainda segundo o Mobile Time, as unidades devolvidas para o Itaú são recebidas pela Apple para serem vendidas como recondicionadas (os tradicionais modelos refurbished).

