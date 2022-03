Mulher que perseguia Tim Cook aceita nova ordem de restrição

Em janeiro, comentamos aqui sobre um caso bizarro de perseguição envolvendo Tim Cook, o CEO da Apple. Na época, o executivo estava sendo assediado há mais de um ano por uma mulher que alegava ser sua esposa e que frequentemente o enviava imagens de armas de fogo e munições.

Naquela ocasião, a Apple havia conseguido uma ordem de restrição que obrigava Julie Lee Choi, de 45 anos, a manter distância de Cook e de qualquer outro funcionário da Apple, além de proibi-la de possuir armas.

Nesta semana, segundo o MarketWatch, a mulher concordou em manter distância do executivo por mais três anos em uma audiência no Tribunal Superior do Condado de Santa Clara, na Califórnia. Essa condição foi negociada pela própria Apple e livra a acusada de cumprir pena na prisão pelos crimes de perseguição e chantagem.

Além da ordem de restrição, a acusada também se comprometeu a não se comunicar com o executivo por quaisquer meios eletrônicos, incluindo por email e pelo Twitter.

Segundo a defesa de Cook, a mulher chegou a enviar mais de 200 emails para o endereço pessoal do executivo. Em algumas mensagens, a mulher pedia para ter relações sexuais com o executivo, além de solicitar quantias milionárias em dinheiro para “perdoá-lo”.

Em outra ocasião, Choi chegou a invadir a residência de Cook em Palo Alto, dizendo que gostaria de falar com o CEO. Após resistir a abordagem dos seguranças, a mulher foi detida pela polícia ao tentar fugir.

