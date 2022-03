“No Ritmo do Coração”: vencedor do Oscar volta aos cinemas brasileiros

Como é de costume, o filme vencedor do Oscar — “CODA”, que no Brasil foi traduzido para “No Ritmo do Coração”, voltará a ser exibido nas salas de cinema por aqui. Segundo a distribuidora Diamond Films, o longa estará de volta em cartaz em 80 salas pelo país, nas principais cidades de todas as regiões.

A obra foi premiada com as estatuetas de Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante e, claro, de Melhor Filme. A história ficou conhecida por envolver, tanto como personagens quanto como atores, pessoas com deficiência auditiva — incluindo falas em língua de sinais.

Aos que ainda estão por fora do filme, eis a sua sinopse:

Ruby (Emilia Jones) é a única pessoa que não é surda em sua família e, por isso, assumiu o importante papel de intérprete dos pais e do irmão mais velho. Ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios da adolescência e os dilemas da família, Ruby descobre seu grande talento para cantar. Com a mentoria do professor de música Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), decidido a ajudá-la a alcançar seu verdadeiro potencial e treinando-a para uma importante audição na universidade de música Berklee, em Boston, Ruby se vê dividida entre seguir o amor pela música e o medo de precisar abandonar os pais.

Todo mundo animado para prestigiar o filme do Apple TV+, responsável por dar o primeiro Oscar a uma produção distribuída por um serviço de streaming? No Brasil, vale notar, o filme está disponível no Amazon Prime Vídeo por questões contratuais.

via Omelete