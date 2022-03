NuPay: Nubank lança serviço de pagamento para compras online

Depois de (finalmente) adicionar suporte ao Apple Pay e se aventurar no mundo dos seguros para celulares, o Nubank continua ampliando seu catálogo de serviços. Hoje, a fintech anunciou o NuPay, seu sistema de pagamentos próprio que dará aos seus usuários uma forma mais simples e segura de fazer compras em sites e aplicativos.

O NuPay é uma solução integrada de pagamento que deve ser oferecida pelo lojista na hora da conclusão da compra. Ao selecioná-lo como método de pagamento, tudo que o usuário precisa fazer é finalizar a transação no próprio app do Nubank — você pode escolher pagar com débito do seu saldo em conta ou no crédito, à vista, ou com parcelamento em até 24 vezes.

Assim como nos demais produtos do Nubank, o principal fator de atração aqui é a simplicidade e a clareza das informações: o aplicativo mostra exatamente quanto você vai pagar, quem vai receber a quantia, dá as opções correspondentes e até mesmo mostra um resumo da compra e a previsão de entrega — tudo isso “embalando” a experiência de compra numa interface amigável.

A experiência de compra via NuPay também tem benefícios adicionais: do lado do usuário, o processo é muito mais seguro, pois ocorre numa comunicação do Nubank diretamente com o lojista e dispensa que você compartilhe dados como seu número de cartão de crédito. Ao usar o sistema, você também pode (dependendo do valor, claro) obter um limite adicional de crédito para aquela compra — tudo isso sem precisar preencher dados ou fazer uma contratação prévia.

Já para os comerciantes, a fintech oferece ferramentas antifraude e de estorno, além de uma menor taxa de operação (já que não há custos com intermediários, como operadores de cartão). A plataforma NuPay for Business — criada a partir da aquisição do Spin Pay — será responsável por estabelecer a conexão dos lojistas com o Nubank.

O NuPay já está disponível e, neste período de lançamento, já é aceito em algumas lojas online, como a da Consul, a da Positivo, a Bay Clothing, a Madesa Móveis e, claro, a própria Lojinha do Nubank. Em breve, mais sites e apps deverão incorporar suporte ao método de pagamento.

E aí, acham uma boa?

via Exame