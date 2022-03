Por dentro, o Studio Display se parece muito com um iMac

Nós frequentemente mostramos aqui no MacMagazine os teardowns de dispositivos da Apple feitos pelo pessoal da iFixit. Agora, foi a vez de o Studio Display, o mais novo monitor poderoso da Maçã, passar por esse processo — e nos foram reservadas algumas surpresinhas.

Primeiro, no vídeo do teardown, vários funcionários da própria iFixit foram colocados frente à frente tanto a um iMac quanto ao Studio Display (ambos abertos), e muitos deles erraram na hora de identificar qual era qual.

Isso acontece pois os dois aparelhos contam com estruturas internas semelhantes, começando com o fato de que o monitor superpoderoso da Apple conta com componentes que não costumamos ver frequentemente em “telas”, como um chip A13 Bionic, alto-falantes e ventoinhas.

Com o processo de abertura bastante próximo ao do all-in-one — e exatamente a mesma tela que o iMac Retina 5K —, o Studio Display ainda conta com semelhanças até mesmo se comparado a outros aparelhos totalmente diferentes, como o iPhone 11.

É possível perceber que o monitor conta com uma câmera ultra-angular de 12 megapixels, que parece exatamente idêntica à do iPhone lançado em 2019. Por isso, embora usuários venham enfrentando problemas envolvendo a qualidade da câmera no monitor, é bem provável que eles sejam resolvidos com uma atualização de software.

Por fim, falemos sobre as duas fontes de alimentação, que são bastante finas e foram dispostas de maneira bastante complexa, com uma verdadeira “quantidade de esforço e custo de engenharia” por parte da Maçã.

Para mantê-la na tela, a Apple teve que usar as duas ventoinhas para dissipar o calor da fonte e usar uma placa dividida com recortes complexos para os componentes mais grossos, o que deixou a tela do Studio Display 50% mais espessa que a do iMac — o qual usa uma fonte de alimentação externa.

Também observando que o monitor conta com 64GB de armazenamento, a iFixit classificou a construção dele como uma prova impressionante da “capacidade da Apple de resolver problemas”, destacando que a Maçã muito provavelmente pode descobrir uma maneira de fazer reparos fáceis e rápidos.

Já conhecíamos a imagem interna…

Vale recordar que o MacRumors já havia conseguido uma imagem do interior do monitor em documentos de reparos da Apple fornecidos para técnicos.

Nessa imagem, já era possível observar as três grandes placas para a fonte de alimentação e para os componentes da placa lógica, o chip A13 Bionic, as ventoinhas e a já citada câmera.

