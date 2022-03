Por que a atualização automática do iOS pode demorar tanto? Craig Federighi responde

As atualizações automáticas do iOS/iPadOS são um recurso muito útil para quem não tem tanta familiaridade com seus dispositivos ou simplesmente não se preocupa tanto assim com novos recursos e atualizações de segurança (embora devessem, especialmente em relação ao último ponto).

Ainda assim, se você tem o recurso ativado no seu aparelho, talvez em algum momento já tenha se perguntado a razão para as atualizações serem aplicadas com tanto atraso quando estão configuradas para acontecer de forma automática — em alguns casos, o update pode chegar apenas dias ou mesmo semanas após o lançamento.

Qual a razão disso, afinal de contas? O usuário Kechoopix, no Reddit, resolveu investigar diretamente na fonte: ele enviou um email para Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, questionando o assunto. E, para a sua surpresa, Craig respondeu com o motivo… que todos nós já imaginávamos.

Nós liberamos novas atualizações do iOS de forma gradual, disponibilizando-as primeiramente para aqueles que explicitamente as buscam nos Ajustes, e entre 1-4 semanas depois (quando já recebemos feedbacks sobre o update) começamos a liberá-las para dispositivos com a atualização automática ativada.

Então é isso: provavelmente para evitar sobrecarga nos servidores da empresa, os usuários que de fato buscam as atualizações do iOS nos Ajustes do aparelho são priorizados — nada mais justo, uma vez que aquela busca significa que a pessoa está interessada em obter o update o quanto antes.

Enquanto isso, os usuários mais tranquilos recebem a atualização algumas semanas depois e ainda ganham o benefício de evitar quaisquer problemas no lançamento inicial dos softwares, considerando que a Apple deixa para fazer essa distribuição depois de ouvir as considerações dos usuários e desenvolvedores.

Faz sentido, não?

