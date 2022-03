Apple negará conserto de iPhones roubados no Brasil

Na terça-feira (29/3), informamos aqui que a Apple passará a negar o reparo de iPhones com registro na base de dados da GSMA, na qual são inscritos os números IMEI (algo como um “CPF” do aparelho) dos dispositivos móveis que são relatados como roubados, furtados ou extraviados — e, pelo visto, a camada adicional de segurança será também implementada no Brasil.

Como apurado pelo TechTudo, a mudança (que ainda não foi confirmada pela Apple) também será aplicada às Apple Stores brasileiras — e certamente às assistências técnicas autorizadas da companhia por aqui.

Segundo a reportagem, a novidade também deverá valer por aqui já que o registro mantido pela GSMA também tem os dados dos bloqueios realizados no Brasil, de acordo com fontes da Anatel. Por aqui, esse registro pode ser feito junto à sua operadora quando um dispositivo é perdido/roubado.

O número IMEI do celular é obtido ao digitar *#06# no dispositivo, lendo o código em sua parte traseira ou na etiqueta branca debaixo da bateria ou consultando a opção de configuração do próprio aparelho. Fonte: GSMA

Sendo assim, os técnicos da rede oficial e autorizada da Maçã deverão checar se um aparelho aparece ou não no registro GSMA a partir dos sistemas internos do MobileGenius ou do GSX, aos quais só eles possuem acesso.

Vale notar que, atualmente, esses locais já não podem fornecer reparo caso o cliente não consiga desativar o status “perdido” do app Buscar (Find My) no iCloud.

Como havíamos comentado, a nova regra tem como objetivo mitigar a circulação de iPhones roubados ao não fornecer reparos que poderiam prolongar o uso e/ou a troca desses dispositivos.