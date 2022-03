Apple TV+: elenco de “Cidade em Chamas” ganha novos nomes

Desde meados do ano passado, sabemos que a Apple está trabalhando na adaptação do livro “City on Fire” (“Cidade em Chamas”), baseado no romance homônimo de Garth Risk Hallberg, para o Apple TV+ — cujo elenco ganhou, recentemente, um apanhado de novos nomes.

Como divulgado pelo Deadline, Jemima Kirke (“Sex Education”), Nico Tortorella (“Younger”), Ashley Zukerman (“The Lost Symbol”), Xavier Clyde (“Hard”), Max Milner (“The Dirt”), Alexandra Doke (“Grey’s Anatomy”), Omid Abtahi (“The Mandalorian”), Kathleen Munroe (“FBI”) and John Cameron Mitchell (“Joe vs. Carole”) estão entre os novos talentos da produção. Eles se juntam a Chase Sui Wonders e Wyatt Oleff, anunciados anteriormente.

Como informamos, a história se passa em Nova York, nos idos de 2003, quando uma estudante da New York University (NYU) chamada Samantha (Wonders) é baleada no Central Park — um crime sem testemunhas e com muito pouca evidência física.

À medida que o crime é investigado, descobre-se que Samantha possui uma conexão entre o que aconteceu e uma série de incêndios na cidade, enquanto ela circula pelo cenário musical underground novaiorquino e por uma família poderosa do ramo imobiliário.

Josh Schwartz e Stephanie Savage estão escrevendo todos os oito episódios e atuam como showrunners. Lis Rowinski é coprodutora executiva e Jesse Peretz dirigirá os primeiros quatro episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

