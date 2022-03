Apple TV+: trailer de “São as Pequenas Coisas, Charlie Brown” é divulgado

Conforme anunciado no mês passado, o Apple TV+ terá um monte de conteúdos novos baseados nas séries de tirinhas “Peanuts” nos próximos meses. Além da recém-estreada 2ª temporada de “Snoopy e sua Turma”, vários especiais e histórias clássicas da franquia estrearão também na plataforma da Maçã.

Um dos especiais em questão é “Snoopy apresenta: são as Pequenas Coisas, Charlie Brown” (ou, no original, “It’s the Small Things, Charlie Brown”), que estreará no próximo dia 15 de abril. Pois hoje, a Maçã liberou o trailer da produção.

O especial, que chega como parte das comemorações do Dia da Terra (22/2), segue a improvável ligação de Sally com uma flor que nasce bem no meio do campo de beisebol da vizinhança. O problema é que a florzinha ameaça o grande jogo das crianças, marcado para os próximos dias — e, a partir daí, Charlie Brown e sua turma aprendem uma grande lição sobre como produzir um impacto positivo no meio ambiente e nos seus arredores.

“São as Pequenas Coisas, Charlie Brown” contará ainda com uma canção inédita do cantor e compositor Ben Folds. O especial é dirigido por Raymond S. Persi e a produção é da Peanuts Worldwide e da WildBrain.

Ainda nas comemorações do Dia da Terra, o Apple TV+ receberá, no dia 29/2, mais uma história clássica da turminha: em “It’s Arbor Day, Charlie Brown”, o time de beisebol das crianças transforma o campo num belo jardim, o que acaba irritando Patty Pimentinha.

Muitas novidades para as crianças — sempre bem-vindas, não?

