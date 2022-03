Chris Evans e Scarlett Johansson estrelarão filme no Apple TV+

No ano passado, parecia que o Apple TV+ seria o local onde duas das maiores estrelas da Marvel (Chris Evans, o Capitão América, e Scarlett Johansson, a Viúva Negra) — se reuniriam, no filme “Ghosted”. Alguns meses depois, entretanto, Johansson precisou deixar o projeto e foi substituída por Ana de Armas, o que acabou melando a reunião… até agora!

O Deadline trouxe hoje a informação exclusiva de que a Apple desembolsou US$100 milhões pelos direitos de exclusividade de “Project Artemis”, um novo filme (não relacionado com “Ghosted”, vale notar) estrelando Evans e Johansson. O ator/diretor Jason Bateman (“Ozark”) comandará a produção, que será escrita por Rose Gilroy.

A premissa do filme está sendo mantida em segredo, mas sabe-se que a história se passa no contexto da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Johansson será uma das produtoras, assim como Bateman.

Vale notar que os dois astros do filme — que são grandes amigos na vida real — já têm laços com a Apple: Evans, além de “Ghosted”, estrelou a minissérie “Em Defesa de Jacob”. Johansson, por sua vez, está escalada para o papel principal de “Bride”, futuro filme do diretor vencedor do Oscar Sebastián Lelio.

Embora nada do projeto tenha sido oficialmente confirmado até o momento, Evans já se pronunciou no Twitter após o furo do Deadline, basicamente atestando que o filme está de fato em pré-produção.

O fato é que, após fazer história como o primeiro serviço de streaming a levar o Oscar de Melhor Filme (por “CODA”), a Apple parece estar empenhada em manter a peteca no ar: só este ano, a empresa potencialmente terá a estreia do novo filme de Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, e mais um bocado de produções com nomes do primeiro time de Hollywood. Nada mau, hein?

