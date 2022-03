★ Fazer backup e transferir o histórico de chats do WhatsApp é superfácil

Quando muitos usuários se comunicam e conversam com clientes e amigos, acreditamos que muitos deles estão conectados pelo WhatsApp. Mas os registros de conversas e fotos usados nos negócios são mais importantes do que conversas comuns, então fazer backups tanto do WhatsApp quanto do WhatsApp Business é algo muito necessário.

Mesmo que o WhatsApp forneça a opção de backup via iCloud para iPhones e via Google Drive para Androids, se você um dia quiser transferir suas mensagens do iPhone para o Android — ou vice-versa —, vai ser algo bem inconveniente pois os backups não conversam. Então, o que fazer?

É aí que entra o iMyFone iTransor for WhatsApp, uma ferramenta completa de backup e restauração para o WhatsApp.

Transferência de mensagens do WhatsApp entre iPhone e Android

O iMyFone iTransor for WhatsApp é um software que pode fazer backups das suas mensagens do WhatsApp.

Ele pode fazer esse backup em um computador e até transferir o WhatsApp do iPhone para Android, ou transferir registros de conversas do Android para o iPhone quando alguém quer trocar de dispositivo. Para transferir o WhatsApp, é só conectar os dois celulares ao computador por um cabo e clicar em “Transferir”.

Antes de continuar, verifique novamente se o WhatsApp no aparelho de dispositivo está vazio, para evitar uma possível sobreposição de dados.

Após a transferência de dados finalizar, você poderá continuar usando o WhatsApp no dispositivo novo.

Faça backups das mensagens do WhatsApp para um computador a qualquer momento

Se você não quiser depender do backup na nuvem do WhatsApp, você pode escolher o iMyFone iTransor for WhatsApp para fazer backups — lembrando que ele funciona de graça! Agora, se o seu dispositivo precisar ser restaurado na hora e você já tem um backup na nuvem, o app consegue transferir o backup do WhatsApp do Google Drive para o iCloud.

Restaure backups do WhatsApp no seu iPhone ou Android

Se você quer restaurar um backup, pode selecionar a opção “Restaurar o Backup do WhatsApp”. O backup dos dados do iPhone pode ser restaurado num dispositivo Android/iPhone, e os dados de um Android podem ser restaurados para um dispositivo iPhone/Android. Fácil, né?

Agora que você conhece o iMyFone iTransor for WhatsApp, não vai mais sofrer — seja para transferir dados e backups entre dispositivos ou restaurar dados entre aparelhos. O iMyFone iTransor for WhatsApp é uma superferramenta que pode solucionar seus problemas com backup e transferência! 😉