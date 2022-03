Google Meet ganhará reações com emojis, PiP e mais

Atenção, fãs de emojis! O Google anunciou hoje a chegada de uma série de novidades ao Meet, o serviço de videoconferências da empresa. Entre as adições, está possibilidade de reagir de forma divertida aos acontecimentos de uma chamada com as famosas carinhas e símbolos.

Publicidade

A novidade, segundo a empresa, chegará em abril e poderá ser acessada através de um novo botão na interface principal do serviço, próximo do botão de desligar a chamada. Ao clicar na nova opção, o usuário poderá escolher um entre seis emojis pré-determinados pela plataforma.

Embora seja algo relativamente simples, a novidade pode ajudar pessoas a se expressarem melhor sobre alguma fala sem necessariamente abrir o microfone, por exemplo. As reações escolhidas são exibidas nas respectivas miniaturas dos participantes, como é possível ver no GIF abaixo.

A segunda novidade anunciada é especialmente bem-vinda para usuários que gostam de continuar trabalhando em algo mesmo durante uma chamada. Trata-se do novo modo de Picture-in-Picture (PiP) para a versão web do serviço, o qual cria uma janela avulsa que pode ser reposicionada em qualquer lugar da tela.

Publicidade

Tal como no caso das reações, o PiP pode ser ativado pelos botões de controle da chamada localizados na parte inferior — ou, mais especificamente, na opção marcada com “…”. O recurso é exclusivo, pelo menos por ora, para usuários do Google Chrome.

E vamos de mais novidades: agora, a integração do Meet com outros serviços do Google Workspace, como o Documentos, o Planilhas e o Apresentações. Agora, é possível entrar em chamada direto desses apps e acompanhar a conversa por uma nova coluna posicionada no lado esquerdo da página.

Tanto as reações quanto o PiP, segundo o Google, deverão chegar ao Meet ainda em abril, enquanto a integração do serviço de videoconferências com outros aplicativos será disponibilizada “nas próximas semanas”.

Publicidade

O Google também aproveitou para anunciar que finalmente permitirá transmitir chamadas do Meet ao vivo diretamente no YouTube. Segundo a empresa, a opção será exclusiva de assinantes dos planos Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus e Teaching & Learning Upgrade, do Google Workspace — e chegará “nos próximos meses”.

Por fim, a empresa prometeu adicionar criptografia de ponta a ponta nas chamadas para todos os planos do Workspace em breve. Clientes corporativos, entretanto, poderão criar e gerenciar chaves de criptografia a partir de maio.

via The Verge