Já é possível avaliar locais nos Mapas da Apple no Brasil

Como já se sabe, a Apple vem, aos poucos, tentando melhorar o seu serviço nativo de mapas — depois de introduzir novidades bastante interessantes para seu aplicativo com o iOS 15, a empresa voltou, mais recentemente, a expandir algumas novidades mais básicas, porém bastante úteis.

Entre as novidades está as chamadas Classificações, recurso que permite avaliar locais e estabelecimentos — e que já estava disponível nos Estados Unidos desde o ano passado. Diferentemente do Google Maps, que já conta algo parecido há anos e que traz um sistema de estrelas, a opção da Apple permite que o usuário avalie, com um “joinha” positivo ou negativo, os lugares que você visitou.

É possível ainda adicionar imagens do local, ilustrando melhor o que pode ser encontrado naquele estabelecimento. O usuário pode adicionar uma foto direto da página do local ou no momento da classificação.

Alertas em tempo real

Além disso, segundo o AppleInsider, os Mapas da Apple também ganharam suporte ao sistema de alertas para acidentes da Safety Clouds, o HAAS. Esse sistema funciona em tempo real e, ao contrário do que já acontece no aplicativo, emite alertas criados por profissionais.

O HAAS Alert Safety Cloud é atualmente usado por mais de 1.200 órgãos governamentais ao redor do mundo e, embora não seja exatamente muito conhecido pelo público, está presente em diversos modelos de veículos usados em emergências nas rodovias desde seu lançamento, em 2017.

Em um comunicado à imprensa, Jeremy Agulnek, vice-presidente de veículos conectados da HAAS Alert, comemorou a chegada do sistema aos mapas da Apple.

Com a adição do Apple Maps como um parceiro de alerta digital da Safety Cloud, os motoristas que usam um iPhone como companheiro de viagem agora estarão mais seguros e cientes das próximas condições da estrada. Aplaudimos a Apple por priorizar a segurança do motorista e tomar medidas para alcançar o objetivo de eliminar todas as mortes no trânsito e ferimentos graves.

