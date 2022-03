Serviço da Apple de gerenciamento para empresas é lançado

Após meses restrito a um pequeno grupo de empresas, a Apple finalmente anunciou hoje o lançamento do Apple Business Essentials — seu serviço de assinatura que ajuda pequenos negócios a configurar e gerenciar iPhones, iPads e Macs de funcionários de forma rápida e fácil — nos Estados Unidos.

Publicidade

Como comentamos, o serviço é uma das maiores cartadas da Apple para o mercado empresarial, hoje dominado por nomes como Google e Microsoft. Agora, qualquer negócio (nos EUA) com até 500 funcionários pode usufruir do serviço, o qual promete poupar muito tempo e ser uma ferramenta essencial para os departamentos de TI.

Para se diferenciar de outras soluções existentes no mercado, o Apple Business Essentials aposta na simplicidade, permitindo que equipes configurem os dispositivos de cada funcionário (novos ou já existentes) com apenas um login. Uma vez que o funcionário insere suas credenciais, os apps e ajustes usados pela empresa são automaticamente baixados e instalados no dispositivo.

Novos grupos de apps ou outras adições (como senhas Wi-Fi e configurações VPN ) podem ser enviadas para as máquinas pelas próprias empresas e acessados diretamente do Safari ou pelo app oficial do serviço, a partir das Collections (Coleções). Por elas, empresas e funcionários também podem gerenciar dispositivos individualmente de forma remota, semelhante ao que temos hoje no app Buscar (Find My).

Assinantes também contam com a opção de incluir o AppleCare+ ao serviço, o qual oferece não só garantia estendido a consertos, mas também acesso contínuo (24 horas por dia, 7 dias por semana) ao suporte telefônico da Maçã, que também disponibiliza treinamentos para equipes de TI e funcionários. Além disso, é possível solicitar visitas técnicas do suporte da Apple caso não seja possível ir até um centro de assistência autorizado.

Publicidade

O serviço já pode ser contratado no site da Maçã e conta com três planos distintos (com e sem AppleCare+):

Single Device : um dispositivo e 50GB no iCloud, por US$3 mensais (ou US$10 mensais , com AppleCare+) por usuário;

: um dispositivo e 50GB no iCloud, por (ou , com AppleCare+) por usuário; Multidevice : até três dispositivos e 200GB no iCloud, por US$7 mensais (ou US$20 mensais , com AppleCare+) por usuário;

: até três dispositivos e 200GB no iCloud, por (ou , com AppleCare+) por usuário; Multidevice, more storage: até três dispositivos e 2TB no iCloud, por US$13 mensais (ou US$25 mensais, com AppleCare+) por usuário.

Novos assinantes e participantes da beta do Apple Business Essentials têm direito a um período de testes gratuito de dois meses. Caso seja necessário, é possível trocar de plano a qualquer momento.