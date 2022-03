Testes comprovam melhorias na bateria do novo iPhone SE

Há alguns anos, a duração da bateria deixou de ser uma grande preocupação dos donos de iPhones. Antes, entretanto, os pequenos smartphones da Maçã eram motivo de tensão por sua baixa autonomia, sendo até motivo de piadas envolvendo a necessidade de carregar constantemente os aparelhos.

Um resquício dessa época é o iPhone SE, que acabou de ganhar uma nova geração. Ele conserva um design de cinco anos atrás, com um formato básico que já tem oito anos de idade — o que faz com que características e problemas superados em modelos posteriores ainda estejam presentes aqui. Além das bordas da tela, a bateria é um grande exemplo disso.

Os dois primeiros iPhones SE (lançados em 2016 e 2020) não surpreendiam: suas autonomias dificilmente permitem passar o dia inteiro sem carregar o aparelho. No caso do modelo de 2022, há um alento inicial: a capacidade nominal é cerca de 10% maior que a do anterior (1.821 contra 2.018mAh).

Some-se a isso algo mais intenso na Apple em relação a outras fabricantes, que é a otimização do sistema e a eficiência energética do processador, no caso, o novo A15 Bionic. Assim, o resultado é um iPhone SE de 3ª geração com uma bateria significativamente melhor que o de segunda, como comprovou o canal do YouTube SimplyPops:

No canal UltimateiDeviceVids, o resultado foi parecido: submetido à mesma rotina de tarefas, o aparelho recém-lançado durou mais que duas horas extras em relação ao iPhone SE de segunda geração.

É verdade que o incremento não é um milagre, de maneira que os outros modelos maiores, até mesmo mais antigos, com o 11 e o 12, têm baterias melhores. Todavia, para a realidade do SE, já é uma melhoria muito sensível.

E aí, você ainda é um fiel usuário desse modelo? Gostou da mudança?