TIME: Apple está novamente entre as empresas mais influentes do mundo

A revista TIME divulgou, nesta semana, sua lista com as 100 empresas mais influentes de 2022 — e, não surpreendentemente, a Apple está entre as companhias nomeadas deste ano.

Publicidade

Como de costume, a TIME categorizou as 100 empresas mais influentes em 5 categorias: Titãs, Líderes, Inovadores, Pioneiros e Disruptores. A lista dos Titãs inclui o que muitos consideram como “figurinha repetida” do setor de tecnologia: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Meta e IBM, entre outros.

Na página em que destaca a Apple, a TIME dá ênfase nos recursos antirrastreamento da companhia que moldaram a forma como grandes anunciantes usam os dados de usuários.

A Apple e o CEO Tim Cook deram, no ano passado, o importante passo de permitir que usuários bloqueiem o rastreio por empresas de publicidade o uso de seus aplicativos, uma técnica usada para direcionamento de anúncios. A Apple comercializou a mudança como uma vitória para a privacidade do usuário — e os usuários parecem concordar, com a maioria optando por não permitir o rastreamento. Muitos ativistas antivigilância saudaram o recurso, mas outros observaram que isso sublinhou o enorme poder da Apple. E nas chamadas de resultados após as mudanças, gigantes de tecnologia dependentes de anúncios, como Meta e Snap, culparam o movimento da Apple por “ventos contrários” que resultaram em dezenas de bilhões de dólares em perdas.

Para além das gigantes que conhecemos, um punhado de companhias promissoras no setor de tecnologia também entraram na lista deste ano — como o TikTok e a Shein — a qual, segundo a TIME, se baseia em fatores-chave como “relevância, impacto, inovação, ambição de liderança e sucesso”.

Nubank selecionado novamente

Pelo segundo ano consecutivo, o Nubank foi eleito para a lista da TIME — sendo a única companhia brasileira na classificação. O mais excepcional: a empresa entrou para a mesma categoria da Apple (Titãs).

Na página em que destaca o Nubank, a revista lembra que empresa está liderando a tarefa de mudar a relação entre clientes e bancos, “tornando mais fácil do que nunca para as pessoas acessarem o sistema bancário por meio de seus dispositivos móveis”.

via iMore, TecMundo