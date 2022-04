Agora você pode compartilhar vídeos do YouTube no Snapchat

A integração entre diferentes redes sociais não para. Nesta semana, a Snap anunciou que será possível compartilhar links do YouTube no Snapchat. A ação gera um sticker que é então colocado nos posts na rede.

Com a novidade, é a primeira vez em que podemos divulgar links na referida rede com uma experiência visual. É possível colocar o adesivo sobre fotos e vídeos e, ao tocar nele, o usuário é levado para o vídeo no YouTube.

Integrações similares já ocorrem há algum tempo no Instagram. Na rede da Meta, é possível postar nos Stories músicas de serviços como Spotify e Apple Music, podcasts e tweets.

O Snapchat vem perdendo relevância desde que o então Facebook tentou comprá-lo, e não conseguiu. Após isso, o Instagram passou a ter recursos que emulam toda a lógica de posts efêmeros e na vertical, originalmente do Snapchat. Resta, então, lançar funcionalidades como essa para tentar manter os usuários ativos na que já foi uma das redes mais relevantes do mercado.

via 9to5Mac