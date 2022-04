Apple Brasil realiza evento especial com isenção de impostos

A Apple Brasil anunciou há pouco que costurou um acordo especial com o Governo Federal somente para o dia de hoje, até as 23h59.

Todos os produtos à venda no site da Apple Brasil (exclusivamente lá) ficarão hoje 100% isentos de impostos. Para facilitar a alteração temporária de preços, a Apple portanto decidiu simplesmente cortar tudo exatamente pela metade.

Nós, do MacMagazine, já conseguimos inclusive visualizar a home da Apple Store online brasileira com os preços alterados:

O iPhone 13 Pro, portanto, vai sair de R$9.176 por R$4.588, o iPad Air de R$6.799 por R$3.399 e o Mac Studio cairá de R$22.999 para R$11.499.

Como falamos, a isenção aplica-se a todos os produtos no site da Apple Brasil, os quais podem ser comprados no cartão de débito ou crédito (em até 12x sem juros), no boleto bancário, no carnê, em Bitcoin ou via dinheiro vivo enviado pelos Correios.

Aproveitem já, o tempo está passando! Tic, toc, tic, toc…