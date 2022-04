Audiência do Apple TV+ sobe 25% após Oscar de “CODA”

A histórica vitória de “CODA” no último domingo deu ao Apple TV+ o título — simbólico, mas de enorme peso — de primeiro serviço de streaming a ter nas suas prateleiras um Oscar de Melhor Filme. Era de se esperar, entretanto, que a conquista se traduzisse também em números melhores para o serviço da Maçã — e foi exatamente o que aconteceu, segundo a Variety.

De acordo com uma fonte próxima do assunto ouvida pela matéria, o Apple TV+ teve uma audiência geral 25% maior na última semana em comparação com a anterior, antes da vitória de “CODA” no Oscar. O filme em si, por sua vez, foi assistido por 3x mais espectadores ao longo desta semana em relação à anterior.

Obviamente, os números são vagos porque a Apple não compartilha estatísticas exatas sobre o seu serviço de streaming — não temos como saber, portanto, quantas pessoas esses 25% a mais de espectadores representam ao certo.

Também é difícil de calcular qual parcela dessa audiência recém-chegada se transformará de fato em assinantes e o quanto está simplesmente desfrutando do período gratuito do serviço para conferir o vencedor do Oscar de Melhor Filme, sem planos de continuar após o fim da degustação.

Outro fator que estaria atraindo novos usuários ao Apple TV+ — este, não relacionado diretamente a “CODA” — é o lançamento recente do novo iPhone SE. A Apple, como se sabe, dá três meses de acesso grátis à sua plataforma de streaming a compradores de novos iPhones, iPads, Macs, Apple TVs ou iPods touch, então a leva de early adopters dos novos smartphones pode estar contribuindo para a alta na audiência.

De qualquer forma, o Apple TV+ parece estar, neste momento, num impulso raramente visto pela plataforma. Se a Apple conseguirá capitalizar essas boas marés, entretanto, só o futuro dirá.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via AppleInsider