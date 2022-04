Audio Hijack 4 chega com várias melhorias para gravação de áudio no Mac

O Audio Hijack é um dos principais aplicativos quando se trata da gravação de áudios no Mac. Nesta semana, ele foi atualizado com mais de uma centena de novidades, trazendo ainda mais funcionalidades.

Um dos maiores focos do Audio Hijack 4 é trazer melhorias aos blocos, que talvez seja o recurso mais importante do aplicativo. A versão traz um série de novos blocos e grandes melhorias para os existentes. Além disso, agora, todos eles podem ter presets, sendo possível salvar suas configurações para uma edição mais rápida no futuro.

Dentre os novos blocos, temos: o Mixer (que permite facilmente mixar cinco fontes de áudio juntas); o Magic Boost (que permite aumentar um áudio silencioso sem aumentar os sons mais altos); e o Compressor Simples (o qual reduz o alcance entre sons suaves e altos, melhorando microfones e outros tipos de áudio com configuração mínima).

O app também ganhou suporte ao Atalhos (Shortcuts) do macOS e algumas melhorias em sua interface. Dentre elas estão otimizações na barra lateral e a adição de um novo modo claro que, junto ao modo escuro (padrão do app), poderá se adaptar à escolha do sistema.

Ainda na interface, a lista principal de sessões se tornou uma lista bem mais compacta, exibindo quais tipos de projetos estão sendo gravados, e trazendo a possibilidade de iniciar e interromper sessões sem abri-las.

Para mais detalhes sobre a atualização e todos os novos recursos, basta acessar essa página. Aos profissionais de áudio interessados, o Audio Hijack 4 está disponível para download por US$64. Usuários da versão anterior podem fazer o upgrade para a nova por US$29.