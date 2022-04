DigiTimes também espera novo MacBook Air no 2º semestre

Uma nova matéria do DigiTimes sobre o mercado de notebooks menciona brevemente que a Apple planeja lançar um novo MacBook Air no segundo semestre de 2022 — exatamente o que já havia sido especulado há algumas semanas por Mark Gurman, da Bloomberg.

Segundo o veículo, a venda de MacBooks Pro está em alta desde o ano passado — e se estenderam para os primeiros meses de 2022 com volumes de remessa “superiores ao esperado”.

Os MacBooks da Apple são dispositivos de consumo de última geração, mas também podem ser considerados um modelo de notebook empresarial, pois são preferidos por muitas empresas ou trabalhadores de escritório, segundo nossas fontes, as quais acrescentaram que as vendas em alta do MacBook Pro lançado no final de 2021 permaneceram até o primeiro trimestre de 2022, com volumes de remessas acima do esperado, e espera-se que o novo MacBook Air seja lançado no segundo semestre do ano para adicionar mais impulso às vendas.

Como dissemos, isso ecoa alguns rumores anteriores — além de Gurman, o analista Ming-Chi Kuo também disse que o MacBook Air será lançado no segundo semestre do ano com um novo formato e novas cores. Também espera-se que o novo MacBook Air seja um pouco maior do que o atual, com um display de 13,6 polegadas.

Embora várias fontes tenham afirmado que o próximo MacBook Air contará com um chip “M2” — alegadamente com uma CPU de 8 núcleos e opções de GPU de 9 ou 10 núcleos —, Kuo espera que a máquina seja alimentada por um chip M1 “modificado” e, embora ele não tenha detalhado essa possibilidade, os rumores de núcleos extras de GPU certamente são possíveis.

