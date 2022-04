Estreia do dia no Apple TV+: “Slow Horses”, com Gary Oldman

Caso não tenha se atentado, hoje é sexta-feira — e claro que tem novidade no Apple TV+ para acompanhar o seu descanso do fim de semana! A estreia de hoje é especial para quem curte thrillers de espionagem, histórias levemente cômicas e os belos cenários de Londres. Refiro-me, claro, a “Slow Horses”.

A série, baseada nos livros de Mick Herron e dirigida por James Hawes, tem sua ação concentrada na chamada Slough House, um departamento do MI5 (serviço de inteligência doméstico do Reino Unido) dedicado aos procedimentos mais burocráticos do órgão — e para onde são deslocados agentes que cometeram erros e caíram em desgraça, os chamados “cavalos lentos” do título.

Liderados por Jackson Lamb (o vencedor do Oscar Gary Oldman, de “O Destino de Uma Nação”), um agente tão brilhante quanto irascível, os funcionários do órgão vivem uma rotina tediosa e sem perspectivas — até que uma perigosa trama secreta surge em suas mesas e pode colocar os “cavalos lentos” na rara posição de investigadores.

Relembrem o trailer abaixo:

Além de Oldman, teremos aqui a presença dos indicados ao Oscar Kristin Scott Thomas (“O Paciente Inglês”) e, numa participação especial, Jonathan Pryce (“Dois Papas”). O elenco principal tem ainda Olivia Cooke (“Jogador Nº 1”) e Jack Lowden (“Dunkirk”).

Vale conferir este vídeo, postado há alguns dias no canal do Apple TV+ no YouTube, no qual Oldman e Scott Thomas apresentam o universo da série e compartilham algumas curiosidades sobre os bastidores da produção:

E, para quem se interessou, a Apple disponibilizou no YouTube um sneak peek com os 20 minutos iniciais do primeiro episódio da série. Aqui, além de já entrar no clima para conferir a produção como um todo, você pode também ouvir a luxuosa música-tema “Strange Game”, escrita por ninguém menos que Mick Jagger em parceria com o compositor da série, Daniel Pemberton.

Os dois episódios iniciais de “Slow Horses” já estão disponíveis no Apple TV+ — serão seis, na primeira temporada, e os capítulos subsequentes serão liberados a cada sexta-feira. Quem vai dar uma chance?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

