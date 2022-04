Mercado de chips móveis cresceu 23% em 2021; Apple está em 3º

Nesta semana, a Strategy Analytics publicou um relatório sobre o mercado de processadores de smartphones. A análise compreende o período entre o primeiro trimestre fiscal de 2008 e o segundo de 2022.

Segundo o veículo, a maior empresa do segmento é hoje a Qualcomm, com 37,7% das vendas, seguida pela MediaTek, que representa 26,3%, e logo em seguida pela Apple, que tem 26% do ramo. O Google, com seu novo processador Tensor do Pixel, estreou no ranking, figurando por ora com apenas 0,1%.

Outra informação importante é o fato de chips compatíveis com a tecnologia 5G terem aumentado em 84% desde o ano passado, bem como o de 54% dos smartphones vendidos terem a referida capacidade.

Além disso, o número de processadores com inteligência artificial embarcada ultrapassou a marca de 900 milhões. Também é válido ressaltar que a litografia de 7 nanômetros ou menos, como nos iPhones mais novos, esteve presente em 43% dos smartphones vendidos em 2021. Nada mau.

No total, o mercado de processadores móveis cresceu 23% e movimentou US$30,8 bilhões em todo o ano passado.

via Business Wire