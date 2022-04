Mudanças na App Store terão efeito mínimo na receita, diz analista

Recentemente, nós lhes trouxemos notícias relacionadas a mudanças que a Apple tem implementado na App Store. Elas ocorreram tanto nos Países Baixos, motivadas por exigências de reguladores daquele país, mas também afetarão a permissão geral do redirecionamento para links externos ao fazer modificações em assinaturas.

Publicidade

Essas adaptações estão ocorrendo em razão de um movimento por reforçar políticas antitruste em diversos países. A ideia-chave é regular o mercado e combater práticas anticompetitivas e monopolistas, como só permitir que assinaturas sejam feitas em dispositivos Apple com o pagamento de uma taxa à empresa.

Todavia, como apontou Samik Chatterjee, analista do banco JP Morgan, as mudanças não deverão representar grande perda de receita para a companhia americana.

Segundo ele, os 10 maiores aplicativos usados para tocar conteúdos por demanda/assinatura — como Netflix ou Spotify, que são designados como “leitores” (readers) — geram menos de 8% do apurado pela Apple no segmento; os 20 maiores, 10%; já os 50 apps de maior vulto, 13% do total.

Publicidade

Sendo assim, Chatterjee afirma que não há por que investidores se preocuparem excessivamente com essas notícias sobre políticas antitruste, dentre outras regulações, já que elas não terão grandes efeitos em relação aos lucros que a Apple obtém com a sua operação da App Store.

E aí, estão acompanhando esse movimento de regulamentação da competição em lojas de apps? O que acham?

via AppleInsider