Pocket Build+ é o lançamento de hoje do Apple Arcade

Cá estamos com mais um lançamento do Apple Arcade — e, se você adora criar seu próprio pequeno mundo de fantasia, seja uma fazenda, algum tipo de castelo ou até mesmo uma cidade épica de fantasia, então o jogo Pocket Build+ é para você.

Publicidade

Mais precisamente, Pocket Build+ permite criar mundos virtuais e preenchê-los com todo tipo de estruturas, itens e personagens. O jogo foi projetado para garantir a maior liberdade criativa possível — portanto, você não encontrará missões a serem concluídas ou desafios a serem superados aqui.

As possibilidades são quase infinitas — e ainda mais expansível graças à jogabilidade 3D que oferece uma fácil compreensão do ambiente.

Naturalmente, diferentemente da versão disponível na App Store, o lançamento no Apple Arcade permite usufruir de todos os recursos e funcionalidades do game sem nenhum custo adicional — é o combo ideal que vai lhe prender em seu mundo virtual por horas!

Publicidade

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.