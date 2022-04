Roblox, empresas e oficiais dos EUA apoiam Apple contra a Epic

Várias organizações, incluindo os fundadores do Koch Group e a desenvolvedora de jogos Roblox, se posicionaram oficialmente (e judicialmente) em apoio à Apple no seu imbróglio contra a Epic Games.

Mais precisamente, as empresas que queriam apoiar a Apple tinham até ontem, 31/3, para enviar seus argumentos ao tribunal com os motivos do apoio — o chamado amicus curiae, no juridiquês. A mesma coisa foi feita com a Epic, que recebeu apoio de empresas e órgãos como a Microsoft e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, bem como 34 estados americanos.

No seu manifesto de apoio à Maçã, a Roblox se posicionou contra o argumento da Epic de que a App Store é anticompetitiva, afirmando que “o processo da Apple para revisão e aprovação de aplicativos na App Store aumenta a segurança e fornece maior legitimidade aos usuários”. Vale notar que a desenvolvedora já havia sido criticada pela Epic por supostamente se beneficiar do “tratamento preferencial da Apple”.

Além disso, uma série de organizações se manifestaram contra as alegações da Epic, incluindo a ACT-App Association, a Computer & Communications Industry Association, a Washington Legal Foundation e um grupo que de especialistas e acadêmicos em segurança nacional, os quais também apoiaram os esforços da Maçã em impedir o sideloading de apps no iOS.

Exigir que os dispositivos da Apple aceitem aplicativos e lojas de terceiros necessariamente aumenta o risco de malware em dispositivos iOS, o que se correlaciona diretamente com um aumento do risco à segurança nacional.

Como dissemos, o prazo para qualquer empresa submeter pareceres que apoiam a Apple ou a Epic já se encerrou; no entanto, o processo de apelação sobre a decisão judicial contra a Epic continua — mas a expectativa é que a audiência ainda demore vários meses para acontecer.

