★ Vídeo: TC, o app com a maior comunidade de investidores do Brasil

Seja você um investidor iniciante ou avançado, juntar-se à maior comunidade do Brasil sem dúvida nenhuma é uma ótima ideia.

Publicidade

No vídeo de hoje, lhes apresentamos o aplicativo do TC — cuja plataforma, que também pode ser acessada por um site, reúne informações atualizadas em tempo real, análises feitas por especialistas e canais exclusivos para compartilhar ideias e conversar com outras pessoas com o mesmo interesse que o seu. Tudo criado para você investir de forma inteligente e eficiente.

Confira como dar os seus primeiros passos:

Por que usar o TC?

Investir não é uma coisa simples, ainda mais em tempos incertos como esse que estamos vivendo. Quanto mais informação, melhor. E quanto mais informação relevante, melhor ainda.

Publicidade

É claro que você pode sempre conversar com um amigo, com um familiar. Mas sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que você pode fazer é se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você ou que entendem e participam do mercado, como é o caso da plataforma do TC.

Pelo seu telefone, em qualquer lugar que você estiver, poderá acompanhar notícias relevantes que podem impactar na sua decisão de investimento, conversar com pessoas interessadas em fazer o mesmo investimento que você, ouvir a opção de especialistas, ter acesso a relatórios que lhe interessam e mais.

Caso você esteja disposto a se aprofundar, pode estudar com pessoas fizeram carreira no mercado financeiro.

Promoção para leitores do MacMagazine!

O cadastro na plataforma é totalmente gratuito. Assim, você começa a conhecer o TC e acessar as ferramentas sem pagar nada. Caso você goste, pode então optar por um dos muitos planos disponíveis — com certeza existe um que se encaixa exatamente com o seu perfil.

Publicidade

Leitores do MacMagazine têm 20% desconto no plano Master — que, além de todas as ferramentas gratuitas, conta ainda com:

Informações sobre o mercado financeiro

Análises sobre temas relevantes para o investidor

Alertas urgentes de alto impacto para o mercado

Central de inteligência de mercado, 24/7

Indicadores e índices de mercado cobertos diariamente

Acesso aos canais e Trade Ideas exclusivos

Relatórios de recomendação de investimentos de casas de análise especializadas

Baixe o app, explore todas as ferramentas gratuitas e, se ficar interessado, faça a assinatura para que você invista o seu patrimônio de uma maneira mais certeira.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.