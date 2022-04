YouTuber coloca porta Lightning num… smartphone Android!

O engenheiro especialista em robótica Ken Pillonel já apareceu por aqui com uma modificação deveras interessante: um iPhone X com porta USB-C que foi posteriormente leiloado por astronômicos US$86 mil.

Publicidade

Agora, Pillonel está de volta com o exemplo contrário: será que é possível instalar uma porta Lightning num smartphone Android?

Surpreendentemente, a resposta é sim — ainda que o trabalho não seja nada trivial, obviamente. O engenheiro conseguiu realizar a peripécia num Samsung Galaxy A51, e comprovou o seu feito em um novo vídeo no YouTube.

Descrito como um projeto pensado para “equilibrar o caos” da sua criação anterior, o vídeo foi deliberadamente postado no dia 1º de abril — não por ser mentira, mas por que… bom, por que alguém iria querer uma porta proprietária em vez de um bom e velho USB-C no seu smartphone Android, não é verdade? 😝

Publicidade

Em um papo com o Engadget, Pillonel contou que o desafio não foi nada trivial: os cabos Lightning têm recursos que os impedem de carregar qualquer outra coisa que não dispositivos da Apple ou certificados pela Maçã, então foi necessário criar uma forma de “enganar” o acessório para permitir o seu funcionamento.

Apesar disso, o engenheiro revelou que a nova empreitada foi mais simples que a anterior — tanto pela sua experiência amealhada nos projetos passados quanto pela pouca consideração colocada no acabamento do produto final, que ficou um tantinho mais tosco que no caso do iPhone. Mesmo assim, tudo aqui funciona normalmente: a entrada Lightning carrega o smartphone e transfere dados sem problemas.

Pillonel prometeu para breve um novo vídeo no YouTube documentando todo o processo de instalação da porta Lightning no aparelho, então ficaremos de olho. Caso você por algum motivo queira pôr as mãos no dispositivo, entretanto, talvez seja bom ajustar suas expectativas: o engenheiro não pretende leiloar sua nova criação.

E aí, o que acharam?