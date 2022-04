App libera brilho máximo da tela dos novos MacBooks Pro

Sabemos que os novos MacBooks Pro e o Pro Display XDR trazem em suas telas um brilho máximo de 1.600 nits, muito acima da média da indústria. Todavia, esse nível só é atingido ao assistir a vídeos em HDR — no uso normal, ele fica numa média de 500 nits. Porém, há agora uma solução para “forçar” a tela dos dispositivos em questão a atingir o brilho máximo real, mesmo sem o conteúdo HDR.

A novidade é o aplicativo Vivid, que força o brilho a chegar no nível máximo usando qualquer função. Segundo os desenvolvedores, o app usa uma combinação de diferentes técnicas e linguagens de programação, incluindo a API Metal, para chegar-se ao resultado.

É válido notar que há consequências: a bateria será consumida mais rapidamente, o que, a longo prazo, pode gerar um desgaste mais acelerado do componente. Além disso, com o brilho em 100%, a fidelidade de cores é comprometida.

Em sua versão de testes, o Vivid funciona com a tela dividida, no qual metade do painel fica com o brilho na intensidade convencional e a outra no máximo. Para liberar o recurso “por inteiro”, é necessário comprar a licença do app, que custa 20€ (vitalícia). Se a ideia lhe apetece, vale correr: por 72 horas após o lançamento do aplicativo, a licença está com 20% de desconto — basta adicionar o cupom VIVIDLAUNCH no processo de compra.

E aí, gostou da novidade para os novos dispositivos?

