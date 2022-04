Apple Fitness+ lança exercícios para pessoas que deram à luz recentemente

Lançado no final de 2020 nos Estados Unidos e expandido para diversos outros países no ano passado (incluindo Brasil e Portugal), o Apple Fitness+ é uma ótima forma de manter a sua saúde em dia, seguindo as diversas atividades guiadas disponíveis por lá.

Falando especificamente nos exercícios, a Maçã vem expandido o seu catálogo nos últimos meses, incluindo atividades pensadas para pessoas idosas e grávidas, por exemplo.

Pois agora, a empresa está lançando novos exercícios especialmente feitos para as pessoas que acabaram de ter um filho — também conhecidas como puérperas.

A série de atividades, chamada “Volte aos treinos após o parto” traz sete aulas iniciais com a treinadora Betina Gozo, que faz parte do time de professores do Apple Fitness+.

Além de ajudar no fortalecimento do abdômen e das costas, esses exercícios também ajudam a trabalhar o assoalho pélvico, um grupo de músculos que sustentam os órgãos abdominais e pélvicos.

Esse programa foi desenvolvido para qualquer pessoa que teve bebê recentemente, com treinos que ajudam a se sentir mais forte e com mais energia enquanto lida com a rotina diária. Os treinos ajudam a reconectar com a musculatura do core, fortalecendo o abdômen e as costas e trabalhando também o assoalho pélvico. A série começa com um exercício de core para ajudar a construir a base para o fortalecimento e evitar contratempos. Há também exercícios para fortalecer membros superiores, inferiores e o corpo inteiro, utilizando um haltere leve ou médio ou até mesmo apenas o peso do corpo. As recuperações com atenção plena incluem alongamentos focados em regiões tensionadas durante a gestação, além de meditações com temas como paciência e autocuidado. Há opções de exercício para você se sentir mais confortável após qualquer tipo de parto. Você pode fazer os treinos isoladamente ou combiná-los com outros exercícios deste programa ou da biblioteca do Fitness+. Consulte um profissional de saúde antes de começar a se exercitar.

Entre os episódios iniciais, temos treinos de core, força e recuperação com atenção plena e são indicados tanto para quem fez parto normal quanto cesariana. Todos os exercícios têm dez minutos de duração.

Como a própria descrição das atividades deixa claro, porém, é importante que você consulte um médico antes de começar os exercícios.

Bela novidade, não acham?! 😊

O Apple Fitness+ é o primeiro serviço de fitness feito para o Apple Watch, com treinos e meditações guiadas para iPhone, iPad e Apple TV, para que usuários possam se exercitar onde e quando for mais conveniente. Ele conta com programas de treinos para gestantes, idosos e iniciantes, custa R$29,90 por mês (ou R$149,90 por ano), e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One Premium.

