Apple TV+ desiste de disputar filme biográfico sobre Will Smith, diz jornal

Se você está minimamente por dentro dos acontecimentos atuais, deve saber que não se falou em outra coisa na semana passada além do tapa dado pelo ator Will Smith no comediante Chris Rock, em plena cerimônia do Oscar, realizada no último dia 27.

Apesar do pedido de desculpas e da renúncia do ator à Academia do Oscar, as consequências de tal ato continuam aparecendo.

O tabloide britânico The Sun informou que dois serviços de streaming — Apple TV+ e Netflix — suspenderam as negociações que pretendiam garantir os direitos de exibição de um futuro filme biográfico sobre Smith (baseado na autobiografia Will, lançada no ano passado).

Fontes do jornal disseram que a negociação se tornou “um negócio arriscado” e que os fundos usados para adquirir o filme de Will Smith serão realocados para novas ideias originais com outros atores negros, dentre eles Mike Epps e Michael B. Jordan, por exemplo.

Além desse filme autobiográfico, Will teve outros projetos postos em hiato — dentre eles um quarto filme da franquia “Bad Boys”, que teve a sua produção paralisada pela Sony, e “Fast and Loose”, que teve o seu desenvolvimento pausado pela Netflix.

No Apple TV+, o ator norte-americano é o protagonista de “Emancipation“, filme que está programado para estrear até o final do ano. Vale lembrar que a produção do filme já enfrentou outros problemas, como uma pausa devido ao aumento de casos de COVID-19 e até acusações de assédio sexual — não há, entretanto, quaisquer notícias sobre possíveis adiamentos do longa (até agora).

