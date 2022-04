Apple TV+: Rachel Zegler dublará protagonista de “Spellbound”

Há pouco mais de um ano, falamos sobre o contrato de colaboração fechado entre o Apple TV+ e a Skydance Animation, gigante da animação comandada pelo ex-Pixar John Lasseter. Desde então, alguns frutos da parceria já puderam ser conferidos: o curta-metragem “Blush”, já disponível, e o longa “Luck”, que chegará à plataforma em agosto próximo.

As produções não param por aí, entretanto: depois de “Luck”, será a vez do conto de fadas musical “Spellbound” chegar às telinhas do Apple TV+ — e o Deadline trouxe com exclusividade o nome que liderará o elenco de vozes da animação: a atriz Rachel Zegler.

Zegler, uma desconhecida do grande público até o ano passado, foi catapultada ao universo da fama ao protagonizar o remake de “Amor, Sublime Amor”, dirigido por Steven Spielberg e lançado em novembro último.

No filme, a atriz já demonstrou ter as qualidades vocais necessárias para comandar um musical — algo que, novamente, virá a calhar em “Spellbound”: o filme terá músicas compostas por ninguém menos que o vencedor do Oscar Alan Menken, lenda da Disney que criou alguns dos temas mais clássicos do estúdio (como “A Pequena Sereia”, “A Bela e a Fera”, “Aladdin” e “Pocahontas”).

O filme da Apple e da Skydance Animation girará em torno da Princesa Ellian (Zegler), uma jovem tenaz que precisa embarcar numa jornada para salvar sua família e o reino de Lumbria de um misterioso feitiço que transforma seus pais, o rei e a rainha, em terríveis monstros.

Zegler, vale notar, está construindo uma carreira sólida no universo dos musicais de tons clássicos: além de “Amor, Sublime Amor” e “Spellbound”, ela já foi confirmada como a Branca de Neve na reimaginação em live action anunciada pela Disney. Ela também estará em “Shazam: Fury of the Gods”, sequência do filme da Warner/DC que estreará no fim deste ano.

Voltando a “Spellbound”, ainda não temos muitas informações adicionais sobre o filme — sabe-se, entretanto, que a direção ficará a cargo de Vicky Jenson (“Shrek”), e o roteiro será assinado por Laura Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton (“O Rei Leão”). No papel, a equipe é de ouro — resta, agora, aguardar por mais notícias sobre a produção.

