“Bad Monkey”, do Apple TV+, tem três novos nomes no elenco

E já temos mais notícias sobre o elenco de “Bad Monkey”, futura série do Apple TV+ baseada no romance homônimo de Carl Hiaasen e estrelada por Vince Vaughn (“Penetras Bons de Bico”). Depois da substituição de Ana Villafañe por Natalie Martinez, a Variety divulgou três novos nomes para a lista de talentos da produção.

Publicidade

Os recém-chegados são L. Scott Caldwell (“Lost”), Ronald Peet (“The I-Land”) e a cantora Charlotte Lawrence, que é filha do roteirista e produtor executivo Bill Lawrence e fará sua estreia na frente das câmeras.

Da esquerda para a direita: Caldwell, Peet e Lawrence

“Bad Monkey”, como já sabemos, estrelará Vaughn como Andrew Yancy, um ex-detetive que foi rebaixado a inspetor de restaurantes no sul da Flórida. Um dia, quando um braço decepado é encontrado por um turista pescador, Yancy é arrastado de volta para um mundo de corrupção e ganância que ameaça destruir o meio ambiente no estado e nas Bahamas.

Além de Vaughn, Martinez e dos recém-anunciados, a série terá ainda a presença de Michelle Monaghan (“Missão: Impossível 3”), Jodie Turner-Smith (“Queen & Slim”), Meredith Hagner (“Search Party”), Rob Delaney (“Deadpool 2”) e Arturo Luis Soria (“Insatiable”). Ademais, para fazer jus ao nome, há de fato um macaco na história.

Publicidade

Na produção, Caldwell viverá YaYa, avó da bruxa Dragon Queen (Turner-Smith) e uma das pessoas que mais acredita nos poderes místicos da ilha de Andros, nas Bahamas. Ela luta para que sua neta siga o caminho a que está predestinada e não use seus poderes para fins cínicos.

Peet, por sua vez, será Neville, um pescador das Bahamas que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando um executivo misterioso derruba a casa da sua família para a construção de um resort. O ator, vale notar, substituirá o previamente anunciado Ahmed Elhaj no papel.

Por fim, Lawrence será Caitlin, uma ex-modelo e dependente química em recuperação que é filha de Nick Stripling, vítima de afogamento. Ela culpa sua madrasta (Hagner) pela relação impessoal que teve com o pai e acredita que ela pode ter algo a ver com a morte dele.

Publicidade

Ainda não há mais informações sobre filmagens ou data de estreia para “Bad Monkey”, mas nós, como de costume, estaremos de olho. Parece interessante!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore