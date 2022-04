Corrigido: WhatsApp Desktop volta a exibir prévias de links

Recentemente, o WhatsApp implementou uma atualização há muito esperada: a possibilidade de usar o app em mais de um dispositivo ao mesmo tempo sem a necessidade de o aparelho “raiz” (entenda-se, o smartphone) estar conectado.

O recurso de aparelhos conectados com certeza é muito útil, mas funciona de maneira diferente de apps como o Facebook Messenger e o Telegram — e, por isso, acabou trazendo alguns probleminhas de brinde, como a pré-visualização de links.

Até é possível gerar tais pré-visualizações no WhatsApp Desktop, mas já há algum tempo elas deixaram de aparecer quando a opção de múltiplos dispositivos está ativada. Chegou-se a especulou-se que o recurso de multi-dispositivos estaria “quebrando” o recurso, inclusive.

O fato é que, felizmente, esta limitação está chegando ao fim. De acordo com o WABetIinfo, o WhatsApp está finalmente restaurando a pré-visualização de URLs na versão Desktop, de modo que quem usar o app no computador também será agraciado com os detalhes nos links compartilhados.

Segundo o site, esse é só um dos recursos “problemáticos” na versão multi-devices que deverá ser consertado — ou adicionado — pelo WhatsApp ao longo dos próximos tempos. As listas de transmissão, por exemplo, também estão entre as funcionalidades mais aguardadas pelos usuários do software, mas ainda não chegaram na versão final do aplicativo. Aguardemos.