Epic Games(!) lança app para criar modelos 3D com o iPhone

Criar modelos 3D a partir de objetos reais não é uma tarefa muito fácil, mas tem muita gente empenhada em tornar esse processo menos complicado — como é o caso da Epic Games (sim, aquela Epic Games) com o lançamento do RealityScan.

Publicidade

Trata-se de um aplicativo gratuito de digitalização 3D, desenvolvido em parceria com a Capturing Reality e com a Quixel, para transformar fotos tiradas através de smartphones — como o iPhone, obviamente — em modelos 3D de alta fidelidade.

O RealityScan é, até certo ponto, construído com base no RealityCapture, software capaz de “reconstruir objetos e cenas de qualquer tamanho a partir de imagens ou digitalizações a laser, produzindo digitalizações 3D com precisão incomparável”.

Desse software, o RealityScan incorporou a digitalização 3D rápida e fácil, e agora ela poderá chegar aos dispositivos móveis dos usuários — mesmo que o aplicativo ainda opere em fase beta, atualmente.

Publicidade

Armchair by RealityScanApp on Sketchfab

Michal Jancosek, cofundador da Capturing Reality, destacou o RealityScan como um primeiro passo para que a digitalização 3D seja disponibilizada para todos os criadores:

Acreditamos que esta ferramenta ajudará muito as pessoas de todos os conjuntos de habilidades a entender melhor os princípios básicos de digitalização, preenchendo a lacuna entre iniciantes e profissionais.

O uso do app, vale recordar, será ainda mais satisfatório caso seu iPhone conte com a tecnologia TrueDepth, a qual foi implementada para possibilitar o reconhecimento facial do Face ID a partir do iPhone X e permite detecção de profundidade.

E se você não está entendendo como a Epic, que teve sua conta de desenvolvedora ca cancelada após o início do imbróglio judicial com a Apple, pode distribuir seu aplicativo livremente na plataforma da Maçã, explicamos: a desenvolvedora pôde manter algumas contas secundárias, como aquelas responsáveis pela API Unreal Engine (da qual dependem uma boa porção dos jogos do iOS/iPadOS). É por meio dessas contas que o RealityScan está sendo disponibilizado.

Publicidade

Voltando ao app em si, ele tem o lançamento de sua primeira versão final previsto para o fim do ano. Até lá, o RealityScan estará disponível para download via TestFlight — numa primeira rodada, apenas para os 10.000 primeiros usuários do iOS interessados.

Infelizmente este número já foi atingido, mas nada impede que a Epic ofereça uma nova leva de “vagas” para os testes em breve. Portanto, fique de olho! 😜

via 9to5Mac