Esquiador é salvo graças ao SOS de Emergência do iPhone

Já falamos aqui sobre inúmeras histórias de usuários que foram resgatados ou cujas vidas foram literalmente salvas por algum recurso do Apple Watch ou do iPhone. Esse foi o caso de Tim Blakey, de 41 anos, que foi salvo graças à função SOS de Emergência. As informações são do 7News.

Ele estava esquiando nos Alpes Suíços quando sofreu uma queda de cerca de cinco metros numa fenda. Ele parou em um frágil bloco de neve, o que impediu o acidente de ser mais grave; no entanto, ele ficou com os movimentos bastante limitados devido ao espaço da fenda.

Foi aí que entrou o iPhone: ele usou a função de emergência, em que se dá cinco cliques no botão lateral. Um timer de oito segundos é acionado e, não sendo cancelado, é enviado um alerta com a localização do usuário para contatos definidos e para serviços de socorro.

Em uma publicação, Blakey agradeceu ao socorrista que o atendeu, bem como à Apple e à operadora que funcionou “mesmo com 3% de bateria e a 5 metros abaixo da superfície”. Ele também chama atenção para, mesmo tendo quase 20 anos de experiência esquiando, não mais fazê-lo sozinho, o que é perigoso, como mostra o ocorrido.

A situação ilustra a importância de, em momentos que ninguém deseja ou espera, estar munido de recursos como o SOS de Emergência. Pode ser até mesmo caso de vida ou morte, como visto nesse caso.

Que história!

