Harrison Ford estrelará série dos criadores de “Ted Lasso” no Apple TV+

No fim do ano passado, o Apple TV+ anunciou o sinal verde para a produção de “Shrinking”, série de comédia escrita, coproduzida e estrelada por Jason Segel (“Como Eu Conheci Sua Mãe”) e comandada pela dupla de ouro de “Ted Lasso”, Brett Goldstein e Bill Lawrence.

Publicidade

Pois hoje, um reforço de peso chegou para o elenco da produção: ninguém menos que Harrison Ford, o Indiana Jones em pessoa — ou Han Solo, ou Jack Ryan, ou Rick Deckard… você escolhe.

A série, como já anunciado, será centrada em Jimmy (Segel), um terapeuta em luto que resolve quebrar as regras de ética da profissão e começar a dizer aos seus pacientes exatamente aquilo que pensa, sem filtros — o que acaba causando um monte de mudanças drásticas nas vidas de todos os envolvidos, inclusive a sua própria.

Ford viverá o Dr. Phil Rhodes, um psicólogo mais velho de comportamento austero e confiável. Ele desenvolveu técnicas de Terapia Comportamental Cognitiva e tornou-se uma espécie de mentor de Jimmy, mas agora precisa lidar com os sintomas iniciais da Doença de Parkinson — um diagnóstico que o obriga a confrontar seu legado, seus amigos enxeridos e sua família, da qual há muito tempo se distanciou.

Publicidade

Rhodes será o primeiro papel de Ford na televisão em mais de 50 anos de carreira — isso ao mesmo tempo em que a lenda do cinema se prepara para estrelar a quinta aventura de Indiana Jones no cinema, vale notar.

Ainda não há mais informações de elenco ou filmagens sobre “Shrinking”, mas continuamos acompanhando — com a notícia de hoje, é certo que o interesse na série crescerá bastante nos próximos tempos. Aguardemos!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore