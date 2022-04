iOS 15.4.1 pode não ter melhorado bateria de iPhones, afinal…

Na semana passada, a Apple lançou o iOS 15.4.1 para todos os usuários, o qual trouxe algumas melhorias — entre eles a correção de um problema relacionado ao consumo de bateria no iPhone.

Publicidade

Para testar essa afirmação, o canal do YouTube iAppleBytes mediu a duração da bateria de diversos modelos — desde o iPhone SE original até ao iPhone 13 — rodando a nova versão do sistema. Os resultados foram então comparados com a vida útil da bateria desses mesmos aparelhos em versões anteriores do iOS, como é possível conferir abaixo.

Como destacado no vídeo, os iPhones 6S, 7, 8 e o iPhone 12 tiveram uma vida útil da bateria ligeiramente melhorada ao executar a versão mais recente. Já os iPhones SE de primeira e segunda geração, bem como os modelos XR, 11 e 13 tiveram vida útil da bateria reduzida com o iOS 15.4.1 — no caso do iPhone 13, o desempenho da bateria foi reduzido em 5,5%.

Apesar da afirmação da Apple de que o iOS 15.4 poderia reduzir a performance da bateria, os testes do iAppleBytes mostram que a versão de fato melhorou esse desempenho em sete dos nove dispositivos testados.

Publicidade

Naturalmente, o desempenho real da bateria varia de acordo uma série de fatores — e, mais do que a bateria, a atualização corrige uma série de outros bugs, inclusive de segurança, então as vantagens são, como de costume, maior do que os (possíveis) prejuízos.

Você notou uma melhoria no desempenho da bateria desde a atualização? Ou não? Deixe suas impressões logo abaixo.

via Cult of Mac