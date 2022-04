Patente reforça rumores sobre novo Apple Watch mais robusto

Como já falamos anteriormente, há rumores de que a gigante de Cupertino deverá lançar uma edição do Apple Watch focada em esportes mais extremos, algo como “explorer edition” — cujo design deve ser mais robusto, a exemplo de relógios Casio G-Shock.

Publicidade

Agora, adiciona-se mais uma informação que confirma a hipótese: a Apple patenteou um novo sistema de detecção de água. Enquanto os atuais são baseados em sensores com gel, a inovação traz o uso de politetrafluoretileno expandido (ePTFE), o que permite exposição além dos níveis já possíveis atualmente.

No presente, tanto os Apple Watches quanto os iPhones, no que tange à resistência à água, são classificados por meio do IP (como IP68, IP67). Esse patamar, apesar de ser bastante, não é suficiente para práticas como mergulho profundo e outras em alta velocidade.

Então, a ideia seria entrar num outro método de classificação, como atmosfera padrão, ou ATM. Relógios analógicos funcionam com esse modelo de certificação, que é baseado em quantos metros de profundidade a máquina suporta. 5 ATM, por exemplo, significam 50 metros até onde se pode ir com o objeto.

Publicidade

Segundo dito pela Bloomberg, esse suposto novo modelo do Apple Watch com design mais robusto seria um modelo a mais na linha. Ou seja, ainda haveria um sucessor do Apple Watch Series 7 com a resistência à água convencional e inaugurar-se-ia uma outra linha.

Vale relembrar que, à exceção da patente, que de fato foi registrada, todas as conclusões a partir dela são rumores. Por mais que venham de fontes utilizadas por todo o mercado, isso ainda pode não se concretizar e/ou mudar até que venham à público, quando for o caso.

E aí, quem curtiu a ideia de um “Apple Watch Explorer”?

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Patently Apple