Promoções na App Store: Navigate to Photo, Videocraft, Top Solitaire e mais!

Que tal começar mais uma semana com a nossa seleção de promoções na App Store? 😃

O Navigate to Photo, como o nome indica, é uma forma bem interessante de navegar até os locais onde suas fotos foram tiradas.

Escolha até cinco imagens no aplicativo Fotos, toque no botão de compartilhar e selecione o app. Se você deseja voltar a um dos locais onde a sua foto foi tirada mas não se recorda exatamente como chegar lá, é só usar o Navigate to Photo!



Nota na App Store

Minha nota

Os controles podem ser por gestos ou com setas direcionais. Está preparado? Boa diversão!

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$140 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Editor de vídeo.

Conversor de texto ou áudio.

Efeitos de áudio.

Mensagens de uma forma diferente.

Puzzles.

Aplicativo educacional.

App para macOS

Jogo de cartas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🛵