Ricardo Chavira estará na 3ª temporada de “Truth Be Told”, do Apple TV+

Apresentem-se os fãs de “Truth Be Told”! A série antológica de mistério do Apple TV+ está vindo com tudo para a sua terceira temporada, confirmada no fim do ano passado. A atriz Gabrielle Union (“Being Mary Jane”) já foi confirmada na nova leva de episódios, e agora — como divulgado pelo Deadline — temos mais um nome para o elenco da série: Ricardo Chavira.

Mais conhecido por seu papel em “Desperate Housewives”, Chavira esteve recentemente em “Selena: A Série” e em “Santa Clarita Diet”, ambos da Netflix. Ainda não há informações, entretanto, sobre o papel que o ator desempenhará na terceira temporada de “Truth Be Told” — sabemos apenas que ele será um ator convidado recorrente, sem participação em todos os episódios.

Aliás, pouco se sabe, até o momento, sobre os rumos da série em seu terceiro ano. Sabemos somente que a protagonista Poppy Scoville (Octavia Spencer) retornará para investigar um novo caso — desta vez, em torno de Eva (Union), a diretora de um colégio que se vê às voltas com um incidente problemático.

A terceira temporada de “Truth Be Told” continuará sendo comandada pela showrunner Maisha Closson (“How to Get Away with Murder”), que substituiu a criadora e produtora executiva Nichelle Tramble Spellman após a temporada inicial da série. Ainda não há informações sobre quando os novos episódios da produção chegarão à plataforma, mas ficaremos de olho.

