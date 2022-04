Serviços crescem em meio a cortes na produção de iPhones, diz analista

Uma semana após Ming-Chi Kuo atualizar suas previsões quanto à produção do iPhone SE — a qual teria sido cortada devido à instabilidade causada pelo conflito na Ucrânia —, novas informações, dessa vez trazidas pelo Seeking Alpha, apontam que os impactos da crise parecem se espalhar, na verdade, por toda a linha de smartphones da Apple.

De acordo com o veículo, John Donovan, analista da Loop Capital, disse em sua mais recente pesquisa que a Apple teria cortado a produção de iPhones em mais 9 milhões de unidades para 2022, caindo para um total de 254 milhões.

Ainda de acordo com ele, a empresa pretende diminuir ainda mais a produção para algo entre 245 milhões e 250 milhões de unidades neste ano, com novo cortes planejados para um futuro próximo. De todos os modelos até agora, o novo iPhone SE de terceira geração é o que mais tem sofrido com esse processo, acumulando baixas na casa das 20 milhões de unidades.

O iPhone SE, no entanto, não é único aparelho de entrada da Maçã a sofrer com a baixa demanda. Segundo o analista, assim como seu antecessor, o iPhone 13 mini também tem mostrado resultados “desanimadores” nas vendas, confirmando seu “apelo limitado” para a Apple.

Com o aparente gargalo na produção e, consequentemente, nas vendas dos iPhone em 2022, David Vogt, representante da firma de investimento UBS, reforçou ao Seeking Alpha a importância dos serviços da Apple para a receita da empresa ao longo do ano.

Vogt aponta que todos os serviços por assinatura da Apple apresentaram taxas de crescimento animadoras nos últimos tempos e devem se manter como um dos principais pilares da empresa. A única exceção ficou por conta do Apple News+, que parece se encontrar em um platô — talvez justamente devido à sua limitação geográfica.

Ainda segundo o site, uma pesquisa realizada por Vogt com mais de 4 mil consumidores Apple nos Estados Unidos aponta que as taxas de upgrade e retenção dos dispositivos no país ainda continuam altas, com os iPhones alcançando um média de 2,3 anos.

