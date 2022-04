Twitter lança recursos focados nas eleições de outubro no Brasil

Com as eleições brasileiras de 2022 cada vez mais próximas, o debate político vai ficando progressivamente mais intenso nas redes sociais. Pensando nisso, o Twitter anunciou hoje, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma lista de iniciativas que buscam deixar o debate em sua plataforma um pouco mais “saudável e seguro” — focando, principalmente, na contenção de notícias falsas.

A primeira novidade revelada pela plataforma é uma nova etiqueta que será exibida abaixo do nome de perfis de candidatos. Segundo o Twitter, a novidade terá como base as informações encontradas sistema do TSE e tornará mais fácil identificar com quem está se interagindo — ao passo que os avisos deixarão explícito para quais cargos os donos dos perfis estão concorrendo.

A aba Explorar, acessada pelo menu de pesquisa do app da rede social, contará com uma nova seção totalmente dedicada às eleições, a qual trará notícias e outros conteúdos curados pela própria equipe do Twitter. Por ela, de acordo com a rede, será possível se informar sem qualquer “eventuais narrativas enganosas”.

No que diz respeito à disseminação de notícias falsas, a plataforma afirmou que tem preparado campanhas para ajudar os usuários a identificar informações enganosas com mais facilidade. Algumas regras e ferramentas da rede social também serão revisitadas para ajudar eleitores e candidatos a “um construir um debate público saudável”.

Temos boas notícias! Faltando cerca de seis meses para o dia da votação no Brasil, estamos anunciando novas iniciativas para fazer com que as conversas sobre as #Eleições2022 sejam mais seguras e saudáveis. Segue o fio para saber de tudo 🧶 — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) April 4, 2022

Entre as novas regras criadas exclusivamente para o ano eleitoral, está a Política de Integridade Cívica, elaborada para evitar que postagens enganosas influenciem no andamento das eleições, como falsas alegações de fraudes ou adiamento das votações. Tal política, porém, não contemplará notícias falsas ou imprecisas contra candidatos ou partidos.

