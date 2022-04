WhatsApp testa novo limite no encaminhamento de mensagens

Nos últimos anos, o WhatsApp vem tentando driblar, de uma forma ferrenha, o encaminhamento de mensagens na plataforma. Isso, entre outras coisas, pode ajudar a evitar a disseminação de notícias falsas.

Pois de acordo com o WABetaInfo, a última versão beta do mensageiro para iPhones (22.7.0.76) disponível via TestFlight, está começando a limitar o número de mensagens que o usuário pode encaminhar para os seus outros grupos.

Agora, é possível encaminhar apenas uma mensagem por vez para outra conversa. Isso, vale lembrar, é válido apenas para aquelas mensagens que já tiverem sido encaminhadas anteriormente — ou seja: as suas mensagens individuais não são afetadas.

Vale lembrar que em 2020, no começo da pandemia do Coronavírus (COVID-19), o WhatsApp também começou a limitar o encaminhamento de mensagens.

A diferença para esse recurso de agora é que se antes a mensagem teria que ter sido encaminhada várias vezes para cair nesse limite, agora basta que ela tenha sido encaminhada uma única vez.

Aba “Comunidades”

O mensageiro da Meta também está testando um nova nova ferramenta chamada “Comunidades”. Para quem não está a par do recurso, ele funcionará como uma espécie de gerenciador dos seus grupos (até dez deles).

Recentemente, também, o WABetaInfo divulgou uma imagem que mostra um novo menu dedicado para as “Comunidades” na barra inferior do WhatsApp.

Apesar dos testes, ainda não há uma data de lançamento oficial para o recurso.