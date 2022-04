1ª beta do iOS/iPadOS 15.5 chega com novidades incrementais

A Apple aproveitou o anuncio da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 mais cedo para liberar, também, a aguardada primeira versão beta do iOS/iPadOS 15.5.

Publicidade

Embora sejam menos recheadas de novidades, as novas versões chegam com mudanças incrementais bastante interessantes que dão uma pista do que a Apple planeja para seus serviços no futuro. Sem mais delongas, vamos conferir o que há de novo?

Apple Pay Cash

Embora ainda não esteja disponível no Brasil, o Apple Pay Cash continua sendo uma das principais apostas da Maçã para o futuro do seu sistema de pagamentos. Agora, o recurso conta com dois novos botões em sua página principal no app Carteira (Wallet), os quais permitem enviar ou solicitar uma quantia em dinheiro de forma mais fácil.

iTunes Pass

Ainda falando do app Carteira (Wallet), a Apple parece estar planejando renomear o iTunes Pass — ferramenta que permite conferir de forma rápida quanto dinheiro o usuário tem cadastrado no seu ID Apple — para Apple Account.

As referências ao iTunes Pass parecem não só terem sido todas substituídas pelo novo nome, como o cartão dedicado ao recurso também sofreu uma repaginada, algo verificado na imagem abaixo. Agora, ele traz a logo da Maçã centralizada com o efeito parallax.

Com esse novo cartão, será possível realizar compras em Apple Stores com o saldo da conta direto com o Apple Pay, sem precisar mostrar qualquer código QR — como era o caso do iTunes Pass.

Referências a novo app e expansão do SportsKit

Alguns meses após surgirem referências a um app “Apple Classical” — futuro aplicativo de música clássica independente da Maçã, mensagens com os dizeres “Open in Apple Classical” (algo como “Abrir no Apple Classical”) e “Open this in the new app designed for classical music” (“Abra isso no novo app projetado para música clássica”) pode ser encontradas no app Música, sugerindo que esse novo app pode estar pronto para ser lançado.

Além disso, os novos sistemas trazem mais indícios em torno do SportsKit, framework da Apple dedicada para coberturas esportivas. Essa novidade provavelmente faz parte da preparação para o lançamento do Friday Night Baseball, da Major League Baseball (MLB), anunciado no mês passado.

Controle Universal

Caso você já tenha tenha usado com frequência o aguardadíssimo Controle Universal (Universal Control), talvez seja uma ideia aguardar até partir para a primeira beta iPadOS 15.5 — já que o recurso não parece estar funcionando com máquinas rodando o macOS 12.3.

Only one note in the iOS 15.5 release notes. Breaks universal control if you aren’t running the latest betas on all devices. pic.twitter.com/QjqkZgsw8t — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 5, 2022

Por enquanto, a única forma de continuar usando recurso é atualizando tanto o Mac quanto iPad para as novas betas, o que pode ser um tanto inconveniente para algumas pessoas.

Publicidade

Você notou alguma outra novidade? Compartilhe conosco!

via MacRumors