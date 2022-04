Apple realizará WWDC22 entre os dias 6 e 10 de junho

A Apple acaba de anunciar a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 — que, conforme os últimos dois anos, será realizada de forma virtual por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) — no entanto, um número limitado de desenvolvedores e estudantes poderão se inscrever para assistir ao vídeo da keynote pessoalmente na sede da Apple.

Como esperávamos, a conferência será realizada no começo de junho, mais precisamente entre os dias 6 a 10 de junho.

A WWDC (o próprio nome indica isso) é uma conferência voltada a desenvolvedores, na qual todos os anos vemos a apresentação de novos sistemas operacionais. Então, podemos esperar pelo anúncio do iOS 16, do iPadOS 16, do macOS 13 (codinome ainda desconhecido), do watchOS 9 e do tvOS 16. Não é comum, mas também podemos esperar por novos hardwares, como quem sabe um novo iMac Pro ou até mesmo outro monitor.

Novidades à parte, como de costume, o evento será iniciado com uma keynote de abertura, no dia 6 de junho às 14h (horário de Brasília). Obviamente, o MacMagazine fará a cobertura completa do evento! 😉

Já o restante da semana em si será repleto de sessões online, treinamentos e laboratórios um a um com os engenheiros e designers da Maçã, com informações aprofundadas sobre as novidades e tecnologias mais recentes implementadas pela empresa em seus sistemas.

Além disso, pelo terceiro ano, a Apple também apoiará os alunos que gostam de programar com o Swift Student Challenge. Para o desafio deste ano, estudantes de todo o mundo são convidados a criar um projeto com o aplicativo Swift Playgrounds sobre um tema de sua escolha, os quais deverão ser enviados até o dia 25 de abril.

Aos desenvolvedores de plantão, vale acompanhar o portal e o app criado para desenvolvedores, nos quais a Apple libera informações sobre o evento aos interessados.

