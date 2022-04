Apple testa novo alerta sobre aumento no valor de assinaturas

Se você assina algum aplicativo para iPhone ou iPad diretamente pelo sistema da Apple (ou seja, por meio da App Store), sabe o quão fácil e rápido é esse processo. Com alguns poucos toques, você pode conferir o preço, fazer uma assinatura e, caso mude de ideia, cancelá-la sem precisar entrar em contato com uma central telefônica ou o suporte de uma empresa.

Publicidade

Normalmente, quando o aplicativo precisa fazer alguma mudança no preço, o cliente precisa aceitar isso antes da próxima cobrança com o novo valor ser feita — caso ele não autorize, a assinatura é cancelada. Isso, de acordo com as regras da App Store, precisa ser mostrado em um aviso dentro do app do desenvolvedor.

Porém, a Apple parece testando a possibilidade de os desenvolvedores realizarem essa cobrança de forma automática, apenas mostrando um aviso ao cliente com o novo preço, um botão de “OK” e um link para revisar a sua assinatura, caso queira cancelá-la.

Tal teste foi descoberto pelo cofundador do famoso aplicativo de escrita Ulysses, Max Seelemann, no caso do Disney+ (que sofreu um aumento de preço em alguns países):

iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.



Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA — Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022 Pessoal do iOS… aumento do preço da assinatura como mero AVISO em vez de ter que confirmar, senão as assinaturas expiram.

Esse comportamento é novo para todos ou exclusivo do Disney+?

Depois de ter recebido um email com essas mesmas informações, Seeleman começou a acreditar que esse novo preço entraria em vigor mesmo que ele ignorasse essa mensagem e não tocasse nesse botão de “OK”.

Publicidade

Em contato com o TechCrunch, a Apple confirmou que um teste realmente está em andamento:

Estamos testando um novo recurso que planejamos lançar muito em breve. O piloto abrange desenvolvedores em várias categorias de aplicativos, tamanhos de organizações e regiões para ajudar a testar um aprimoramento futuro que acreditamos ser ótimo para desenvolvedores e usuários, e teremos mais detalhes para compartilhar nas próximas semanas.

Isso, é claro, pode abrir um precedente perigoso, já que muitos aplicativos podem simplesmente decidir aumentar os seus preços sem que você note de forma muito explícita essa mudança.

Publicidade

A Apple não forneceu mais detalhes sobre o teste, como quais outras empresas fazem parte dele, mas é bom ficarmos de olho. Será que a empresa planeja abordar isso na WWDC22?

via 9to5Mac